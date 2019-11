- 42 – Zwischen Künstlicher Intelligenz und natürlicher Dummheit

Beim 104. Treffpunkt Wissenswerte im Rahmen der "Berlin Science Week" geht es um Visionen, Versprechungen, Bedingungen und Grenzen der Künstlichen Intelligenz. Moderator Thomas Prinzler fragt Forscher, eine Praktikerin und eine Philosophin: Wie intelligent ist die KI im Jahr 2019? Was kann sie und was sollte sie nicht dürfen? Und rettet sie die Menschheit vor ihrer natürlichen Dummheit?

So scheitert die Künstliche Intelligenz an der mangelnden Intelligenz der Menschen - auf sinnlose Frage gibt es keine klugen Antworten.

Der fiktive Supercomputer Deep Thought in Douglas Adams' Klassiker "Per Anhalter durch die Galaxis" braucht 7,5 Millionen Jahre, um auf die Frage nach "dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest" zu sagen: Die Antwort ist 42!

Prof. Dr. Sabine Ammon

Forschungsgruppe Wissensdynamik und Nachhaltigkeit in den Technikwissenschafen, TU Berlin

Prof. Dr. John-Dylan Haynes

Professor am Bernstein Center for Computational Neuroscience und an der Charité Berlin, Direktor des Berlin Center for Advanced Neuroimaging

Prof. Dr. Manfred Hild

Leiter des Forschungslabors Neurorobotik, Beuth Hochschule für Technik Berlin

Dr. Tina Klüwer

CEO & Gründerin parlamind GmbH