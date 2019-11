dpa/ picture-alliance Bild: dpa/ picture-alliance

- Organmodelle statt Tierversuche: Biotinte für 3D-Drucker

Die medizinische Forschung will in Zukunft immer öfter auf Tierversuche verzichten. Als Alternative bieten sich Organmodelle aus dem 3D-Drucker an - doch auch hier verstecken sich tierische Produkte. Damit menschliche Organmodelle künftig ganz ohne tierische Komponenten auskommen, arbeiten Biochemiker an der TU Berlin an Verfahren für sogenanntes "Clean Bioprinting". Wissenschaftsautorin Maren Schibilsky hat sich das angeschaut.