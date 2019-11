- Tattoos - toxischer Trend?

Sie gehören zu den ältesten bekanntesten Verzierungen auf der menschlichen Haut: Tätowierungen. Heute sind Tatoos in der Alltagskultur angekommen. Doch wenn peinliche Tattoos verschwinden sollen, kann es gefährlich werden - aber auch schon davor, warnen Dermatologen. Welche Risiken Tätowierungen bergen können, darüber diskutieren Moderator Thomas Prinzler und Dr. Ines Schreiver bei "Soup & Science".

Sie gehören zu den ältesten bekanntesten Verzierungen auf der menschlichen Haut: Tätowierungen. Schon die Gletschermumie Ötzi war mit Tattoos versehen. Diese Ritzungen wurden früher mit einer Art Kohlepulver gefärbt. Lange Zeit waren Tattoos Kennzeichen von Seeleuten und Gefangenen. Doch mittlerweile sind sie in der Alltagskultur angekommen. Knapp ein Siebtel der Deutschen ist tätowiert. Dabei reichen die Hautritzungen von kleinen, eher unauffälligen Zeichen bis zu farbenprächtigen Ganzkörpertattoos.

Aber Dermatolog*innen warnen schon lange vor unerwünschten und schädlichen Nebenwirkungen der injizierten Tinten. Welche Risiken bergen Tätowierungen? Wie gefährlich sind die Pigmente unter der Haut? Und was passiert mit den Tattoos bei der Beseitigung, weil das Arschgeweih peinlich geworden ist oder das Bildnis der alten Liebschaft zum Stress mit dem oder der Neuen führt? Antworten darauf sucht die Biotechnologin und promovierte Pharmakologin Ines Schreiver, die die Nachwuchsgruppe Tätowiermittel am Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin leitet. Sie erzählt davon beim Lunchtalk "Soup & Science".