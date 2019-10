imago images/Sebastian Geisler Bild: imago images/Sebastian Geisler

- Chemie-Nobelpreis geht an Batterie-Forscher

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an den in Jena geborenen US-Amerikaner John Goodenough, den in Großbritannien geborenen Stanley Whittingham und den Japaner Akira Yoshino. Sie sind seit Jahren maßgeblich an der Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien beteiligt. Die leichten, wiederaufladbaren Batterien werden auch in Elektro-Fahrzeugen eingesetzt. Aus Stockholm berichtet Carsten Schmiester.



Lithium-Batterien liefern auch Mobiltelefonen und Laptops die nötige Energie. Sie können große Mengen an Solar- und Windenergie speichern und machen so eine Welt frei von fossilen Kraftstoffen möglich, wie es in der Begründung der Nobelpreis-Jury hieß.



Der 1922 geborene Goodenough ist der älteste Nobelpreisträger überhaupt und lehrt nach wie vor in den USA, berichtet Schmiester. Die drei Preisträger teilen sich den Preis, weil sie an unterschidlichen Stufen der Batterie-Forschung beteiligt waren. Wittingham habe während der Ölkrise in den 1970er Jahren mit der Erforschung der Alternative zu fossillen Energieträgern angefangen, Goodenough habe danach wesentlich an der Kathode und der Sicherheit der Lithium-Batterien gearbeitet - und der Japaner Yoshino habe letztlich 1985 "den Deckel drauf getan", erklärt unser Stockholm-Korrespondent.



Die renommierteste Auszeichnung für Chemiker ist derzeit mit umgerechnet rund 830.000 Euro (9 Millionen Schwedischen Kronen) dotiert. Die feierliche Übergabe der Preise findet traditionsgemäß am 10. Dezember statt, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

