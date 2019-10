Diese Woche ist die Woche der Bekanntgabe der Nobelpreisträger für 2019. Am Montag beginnt es mit den Medizin- oder Physiologiepreisträgern. Die Experten schauen gebannt nach Stockholm, denn dort wird das Nobelpreiskommitee am Vormittag die Gewinner bekanntgeben. Auch in Berlin ist man gespannt - wichtige medizinische Organisationen wie das Max-Delbrück-Centrum und die Berliner Medizinische Gesellschaft haben in die Charité geladen, um die Bekanntgabe live zu erleben. Unter ihnen ist auch Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler.