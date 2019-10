- Medizin-Nobelpreis geht an Zellforscher

Wie spüren Zellen die Verfügbarkeit von Sauerstoff? Dieser Frage sind die beiden US-Forscher William Kaelin and Gregg Semenza sowie ihr britischer Kollege Peter Ratcliffe nachgegangen - und erhalten für ihre Forschungsergebnisse den diesjährigen Medizin-Nobelpreis. Mit der Verkündung der Medizin-Preisträger startete am Montag die diesjährige Nobelsaison. Unser Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler erklärt, womit genau sich die Preisträger beschäftigt haben.



Prinzler holt sich im Inforadio-Gespräch Verstärkung vom Ehrenvorsitzender des Stiftungsrats der Stiftung Charité, Prof. Dr. med. Detlev Ganten. Beide haben gemeinsam mit zahlreichen anderen Medizinern per Public Viewing in der Charité die Verkündung der Preisträger verfolgt. "Jede Zelle braucht Energie, die durch Verbrennung der Nahrung mit Sauerstoff entsteht", so Ganten.



Die frischgebackenen Nobelpreisträger hätten den Mechanismus erforscht, über den die Empfindsamkeit der Zellen für Sauerstoff reguliert werde. Ganten betonte, das sei essentiell für gesunde Zellen, denn Sauerstoffmangel in Zellen führe zu lebensbedrohlichen Krankheiten wie Hirnschlag, Herzinfarkt, gestörte Muskelfunktionen. "Alle Organe brauchen diesen Mechanismus", so Ganten.