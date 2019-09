- Wie geht's dem Meer und dem Eis?

Gletscher in Grönland und der Westantarktis schmelzen schneller, als noch vor kurzem angenommen. Welche Auswirkungen des Klimawandels im Sonderbericht des IPCC beschrieben werden und welche Handlungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten sich daraus ergeben, darüber spricht Thomas Prinzler mit dem Ozeanographen und Klimaforscher Stefan Rahmstorf vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung.

Eis und Schnee bilden die Kryosphäre - also die Gesamtheit des Eises in Gletschern, in Antarktis und Arktis, auf Meeren und Seen sowie die Permafrostböden. Alles hat so viel Wasser, das der Meeresspiegel um 66 m steigen könnte. Das wird zwar nicht geschehen, aber allein der mögliche Anstieg um etwa 70 cm verbunden mit extremen Sturmfluten erfordert umfassende Anpassungsmaßnahmen in Städten wie New York oder Rotterdam, in Pakistan und vielen Südseeinseln.

Die Ozeanversauerung wird ca 70% der vorhandenen Korallenriffe in den nächsten Jahren zerstören, aber nur wenn der Temperaturanstieg auf 1,5 Grad begrenzt wird. Ansonsten droht bis Ende des Jahrhunderts der Totalverlust.