- Weltklimarat stellt Bericht zu Eis und Meer vor

Am Mittwochvormittag stellt der Weltklimarat IPCC in Monaco seinen lang angekündigten Sonderbericht zu Eis und Meer vor. Denn 70 Prozent der Erdoberfläche besteht aus Ozeanen - Wasser und Eis spielen eine zentrale Rolle beim Klimawandel. Inforadio-Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler erläutert die Zusammenhänge und Auswirkungen, die der Bericht thematisieren wird.

Den Bericht "The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate" können Sie in englischer Sprache unter diesem Link abrufen.