So 15.09.2019 | 09:44 | WissensWerte

- Der Wissenschaftsnarr

Ulrich Dirnagl ist Professor für Neurologie an der Charité sowie Initiator und Direktor des QUEST Centers des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung. Und: er ist der "Wissenschaftsnarr", schreibt einen regelmäßigen Blog im Laborjournal. Mit dem QUEST ist er auf der Suche nach Qualität und Ethik in der biomedizinischen Forschung. Denn: zu oft würden Ergebnisse weggelassen oder auch gefälscht. Thomas Prinzler im Gespräch mit Prof. Dirnagl über Wahrheit und Ehrlichkeit in der Forschung.