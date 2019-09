dpa Bild: dpa

- Das "Futurium" eröffnet am Berliner Spree-Ufer

An diesem Donnerstag wird nahe dem Berliner Hauptbahnhof das "Futurium" eröffnet. Es ist ein neues Ausstellungs- und Veranstaltungsgebäude am Alexander-Ufer an der Spree, das sich selbst als "Haus der Zukünfte" bezeichnet. Inforadio-Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler hat sich das "Futurium" bereits angeschaut und erklärt, was die Besucher dort erwartet.



Am Donnerstagnachmittag eröffnet in Berlin das "Futurium" - Deutschlands erstes Zukunftsmuseum. Auf mehreren Ebenen ist das Gebäude, das aussieht wie eine große Virtual Reality Brille, ein Showroom für Zukunftsentwürfe und ein Mitmach-Parcours für Neugierige. Der Eintritt frei. Bis Sonntag gibt es das "Fest der Zukünfte" zum Hineinschnuppern. Das 58 Millionen Euro teure Gebäude entstand seit 2015 nahe dem Berliner Hauptbahnhof an der Spree. Die Hauptfrage lautet: Wie wollen wir leben? Hinter dem "Futurium" stehen das Bundesforschungsministerium, die großen deutschen Forschungsgemeinschaften, die forschende Industrie und Stiftungen, der Etat beträgt fast 19 Millionen Euro pro Jahr. (Quelle: dpa)