So 18.08.2019 | 09:44 | WissensWerte

- Berlins Exzellens-Status: Was kommt nach dem Sekt?

Die Berliner Universitätsallianz hatte am 19. Juli Grund zum Jubel, wurde sie doch in der Exzellenzstrategie des Bundes auserwählt. Ab dem 1. November erhält sie für die kommenden sieben Jahre 196 Millionen Euro vom Bund sowie sechs Millionen Euro jedes Jahr zusätzlich von der Berliner Einstein-Stiftung. Was fängt die Allianz nun mit dem Geld an? Und haben auch die Studierenden etwas vom Exzellenzstatus? Fragen von Redakteur Thomas Prinzler an Günter Ziegler, Präsident der Freien Universität Berlin und Sprecher der Berliner Universitätsallianz.





