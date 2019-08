rbb/Prinzler Bild: rbb/Prinzler

Do 08.08.2019 | 10:25 | WissensWerte

- Humboldts Orte: Die Sing-Akademie

Inforadio feiert in dieser Woche Alexander von Humboldt. Am 14. September jährt sich der 250. Geburtstag des großen Universalgelehrten und Forschungsreisenden, der in Berlin geboren wurde und hier auch starb. Unter den Linden in Berlin steht das Maxim-Gorki-Theater, das zurzeit umgebaut wird. Was das nun mit Alexander von Humboldt zu tun hat? Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler klärt auf.