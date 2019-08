rbb/Prinzler Bild: rbb/Prinzler

Di 06.08.2019 | 10:25 | WissensWerte

- Humboldts Erbe im Botanischen Museum

In fünf Wochen jährt sich der 250. Geburtstag des großen Universalgelehrten und Forschungsreisenden Alexander von Humboldt. Das ganze Jahr steht schon im Zeichen dieses Jubiläums. Inforadio beschäftigt sich in dieser Woche mit Humboldts Reisen, seinem Werk und den Spuren in Berlin. Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler stellt das Botanische Museum in Berlin-Dahlem vor.

Eine der vielen Humboldtschen Hinterlassenschaften in den Katakomben des Botanischen Museums Bild: rbb/Prinzler