imago/Westend61/Andrew Brookes Bild: imago/Westend61/Andrew Brookes

So 28.07.2019 | 09:44 | WissensWerte

- Hirn in der Petrischale

Im Frühjahr wurde in der Hannoverschen Straße in Berlin direkt neben der ehemaligen Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in der DDR ein neues Forschungsgebäude eröffnet. Das Berlin Institute for Medical Systems Biology. Thomas Prinzler hat mit dem Direktor Nikolaus Rajewsky über das Institut und die dortige Forschung gesprochen.