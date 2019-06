imago stock&people Bild: imago stock&people

Mi 12.06.2019 | 10:25 | WissensWerte

- Der geheimnisvolle Mondfisch aus Santa Barbara

Haben Sie schon einmal vom Mondfisch gehört? Das ist ein überaus spektakulär aussehender Fisch: So breit wie lang und sehr flach. Im Februar verendete ein solches Exemplar am Strand von Santa Barbara in den USA. Noch erstaunlicher war aber: Der Fisch kommt eigentlich nicht nördlich des Äquators vor. Unsere Korrespondentin Nicole Markwald berichtet aus Santa Barbara.