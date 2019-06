imago images/UPI Photo Bild: imago images/UPI Photo

Mo 03.06.2019 | 10:05 | WissensWerte

- Thomas Reiter: "Vom Mond können wir viel lernen"

50 Jahre ist es her, dass mit Neil Armstrong zum ersten Mal ein Mensch einen Fuß auf den Mond gesetzt hat: Am 21. Juli 1969 landete die US-Raumfähre Apollo 11 auf dem Erdtrabanten. Inforadio lädt an diesem Montag zum Treffpunkt WissensWerte über die aktuelle Mondforschung ein - mit dabei ist auch der ehemalige Astronaut Thomas Reiter. Er erzählt, wie er die erste Mondlandung vor 50 Jahren erlebt hat und was wir noch heute von unserem Trabanten lernen können.