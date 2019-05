David Ausserhofer / MDC Bild: David Ausserhofer / MDC

Di 07.05.2019 | 08:25 | WissensWerte

- Start des EU-Projekts LifeTime in Berlin

Heute beginnt das internationale Forschungsprojekt LifeTime: Wissenschaftler aus 18 europäischen Staaten forschen gemeinsam an neuen Technologien, um einzelne Zellen in verschiedenen Verfahren zu untersuchen. Das Projekt zielt auf die Diagnostik von Krankheiten wie Krebs, Infektionen und Autoimmunerkrankungen und wird durch die EU gefördert. Koordiniert wird das Projekt vom Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) in Berlin-Buch. Martin Lohse, Vorstandsvorsitzender des MDC, erläutert im Interview das Projekt.