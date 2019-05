imago Bild: imago

Mo 06.05.2019 | 10:25 | WissensWerte

- Das Geheimnis des Alterns

Schon in der antiken Mythologie war der Faden das Symbol für die Dauer des menschlichen Lebens. Erstaunlicherweise waren die alten Griechen gar nicht so weit weg von dem, wofür Elizabeth Blackburn im Jahr 2009 den Medizin-Nobelpreis bekommen hat. Sie hat an Chromosomen geforscht. Und hat die Schnur, oder besser: den Schnürsenkel des Lebens gefunden. Denn kleine, harte Enden entscheiden, wie alt wir werden und wie fit wir dabei bleiben. Ein Beitrag von Judith Rhode.

Fernsehtipp