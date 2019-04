imago images / Horst Rudel Bild: imago images / Horst Rudel

Mi 17.04.2019 | 10:25 | WissensWerte

- Der Wunsch nach digitalisiertem Unterricht

In der so genannten "Unstatistik des Monats" werden jeden Monat jüngst publizierte Zahlen und deren Interpretationen hinterfragt. In der neuesten Unstatistik geht es um die Digitalisierung des Unterrichts in den Schulen und wen man für ein – vielleicht gewünschtes - Ergebnis fragt. Wissenschaftsautor Heiner Wember berichtet.