Thomas Prinzler

So 07.04.2019 | 09:44 | WissensWerte

Citizen Science-Projekt: Wem die Nachtigall singt

Noch bis Anfang Juli ist Nachtigall-Saison. So lange betören die Männchen die Weibchen mit ihrem melodischen Gesang oder verteidigen lautstark ihr Revier. Rund 3000 dieser Vögel leben in der Hauptstadt. Das wissenschaftliche Interesse an den gefiederten Sängern ist groß, zum Beispiel was den Gesang und die Verbreitung angeht – und dazu gibt es ein besonderes Projekt. Inforadio-Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler hat sich mit der Leiterin Silke Voigt-Heucke unterhalten.

