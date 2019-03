imago/Panthermedia Bild: imago/Panthermedia

Do 28.03.2019 | 10:30 | WissensWerte

- Warum viele Forschungsergebnisse falsch sind

Immer wieder gibt es Schlagzeilen über Forscher, die ihre wissenschaftlichen Studien gefälscht haben. Doch bewusste Fälschungen sind nur die Ausnahme – viel häufiger sind Studien ungenau. Besonders häufig passiert das in den Lebenswissenschaften und in der Medizin. In Berlin soll nun noch genauer hingeschaut werden, berichtet Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler.