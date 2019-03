Thomas Prinzler Bild: Thomas Prinzler

So 24.03.2019 | 09:44 | WissensWerte

- Die Wissenschaftsgesellschaft

Jürgen Zöllner ist Mediziner, Politiker und war von 2006 bis 21011 Wissenschaftssenator in Berlin. Heute engagiert er sich weiter in der Wissenschaft, er ist im Vorstand der Stiftung Charité und im Beirat der Einstein Foundation. Mit ihm spricht Thomas Prinzler über unabhängige Spitzenförderung, die Wissenslandschaft Berlin, aber auch über die Gründe von Fälschungen in der Wissenschaft und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen.