Ronald Bonss/Fraunhofer FEP Bild: Ronald Bonss/Fraunhofer FEP

Di 12.03.2019 | 10:25 | WissensWerte

- Neue Verpackungslösungen für Lebensmittel

11 Millionen Tonnen Lebensmittel werden hierzulande jährlich weggeworfen. Ursache dafür ist oft die schlechte Verpackung. Am Fraunhofer Institut für Angewandte Polymerforschung in Potsdam-Golm arbeiten Forscher an Verpackungslösungen, die Lebensmittel länger haltbar machen sollen. Außerdem suchen sie nach Verpackungsalternativen zu erdölbasiertes Kunststoffen. Wissenschaftsautorin Maren Schibilsky berichtet.