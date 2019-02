imago/Pacific Press Agency Bild: imago/Pacific Press Agency

Fr 15.02.2019

- Projekt LUNA holt den Mond auf die Erde

Die Mondlandung jährt sich in diesem Jahr zum 50. Mal. Höchste Zeit also für eine Rückkehr zum Mond – und die beginnt auf der Erde. In Köln entsteht in den kommenden Monaten eine Art Spielplatz für Mond-Enthusiasten. Europas Raumfahrer wollen den Mond auf die Erde holen. Das Zauberwort lautet LUNA. Was sich dahinter verbirgt, hat sich Wissenschaftsreporter Guido Meyer erklären lassen.