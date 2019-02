imago/Panthermedia Bild: imago/Panthermedia

So 10.02.2019 | 09:44 | WissensWerte

- Astronomie - "Man braucht eine gewisse Neigung dazu..."

Hobbyastronomen verbringen einen großen Teil ihrer Freizeit damit, in den nächtlichen Himmel zu schauen. Was ist das Faszinierende an diesem Hobby? Was motiviert die Menschen? Das wollte Wissenschaftsreporter Peter Kaiser herausfinden und hat sich mit Hobbyastronomen zum Gespräch getroffen.