imago stock&people Bild: imago stock&people

Fr 01.02.2019 | 10:25 | WissensWerte

- Geheimnisvolle Boten aus dem All

Sie sind da, sie sind überall, sie gehen durch uns hindurch als wären wir nichts - Neutrinos aus dem All. Warum das so ist und was diese und andere Astroteilchen aus den Weiten des Universums für Botschaften überbringen, wird im Helmholtz-Forschungszentrum DESY erforscht. Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler hat den Standort in Zeuthen besucht.