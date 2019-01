imago/blickwinkel Bild: imago/blickwinkel

- Südafrika will umstrittene Löwenzucht für die Jagd verbieten

Wer nach Südafrika reist, will bekanntlich die BigFive sehen: Elefant, Büffel, Nashorn, Leopard und Löwe. Was heute fast vergessen ist: Die Bezeichnung BigFive stammt von Großwildjägern. In Südafrika gibt es rund 200 Farmen, die Löwen züchten, damit Jäger sie erlegen können. Das soll jetzt ein Ende haben, wenn es nach dem Willen des südafrikanischen Parlaments geht, berichtet Korrespondentin Karin Wehrheim.