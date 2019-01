imago/photothek Bild: imago/photothek

Di 15.01.2019 | 10:25 | WissensWerte

- HPI bietet kostenlose Kurse zur Datensicherheit im Netz

Der jüngste Datenskandal hat es mal wieder gezeigt: Wir machen es potentiellen Hackern zu leicht. Mit simplen Passwörtern wie "12345" und dadurch, dass alle möglichen privaten Daten ungeschützt in sozialen Netzwerken kursieren. Wie Internetnutzer es besser machen können, erklärt das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam in einem Onlinekurs zur Datensicherheit.