Inforadio/Thomas Prinzler Bild: Inforadio/Thomas Prinzler

So 11.11.2018 | 09:44 | WissensWerte

- Geheimnisvolle Gravitationswellen

Albert Einstein hat ihre Existenz vorausgesagt, ohne selbst so recht daran zu glauben. Vor drei Jahren wurden sie dann entdeckt, die Gravitationswellen, die auf geheimnisvolle Weise von weit entfernten und lange zurückliegenden Ereignissen im Universum künden. Den Physik-Nobelpreis gab es für die Entdeckung für drei US-amerikanische Wissenschaftler. Aber auch deutsche Wissenschaftler hatten ihren Anteil an der Entdeckung der Gravitationswellen, unter anderem Karsten Danzmann, Direktor am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik. Mit ihm sprach Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler.