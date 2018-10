imago/imagebroker/saurer Bild: imago/imagebroker/saurer

- Ist da wer? - Auf der Suche nach ET

So lange es Menschen gibt, schauen diese gen Himmel und fragen sich, ob sie allein im Weltall sind oder ob es da draußen Leben gibt. Was wären die Voraussetzungen dafür und wie sollten wir uns diese Wesen vorstellen? Die Geophysikerin Prof. Lena Noack vom Institut für Geowissenschaften an der Freien Universität Berlin stellt sich ebenfalls diese Fragen. Sie erforscht auch die planetaren Voraussetzungen für extraterrestrisches Leben. Auskunft darüber gab sie beim 9. Lunchtalk Soup & Science von Inforadio (rbb) und Technologiestiftung Berlin.