- Medizinstudium soll künftig auch ohne Einser-Abi möglich sein

Auch zum jetzigen Wintersemesterbeginn ist Medizin das nachgefragteste Studium bundesweit. Doch wer kein Einser-Abitur vorweisen kann, hat in der Regel keine Chance oder muss jahrelang warten. Das soll sich bis 2020 ändern. So fordert es das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil vom 19. Dezember 2017.

386 Studenten beginnen diese Woche in Berlin ihr Medizinstudium an der Charité. Sie könnten die letzten sein, die nach reiner NC-Regelung oder durch einen Wartezeitbonus ihren Studienplatz bekommen haben. Das Bundesverfassungsgericht hat Ende 2017 das bisherige Zulassungsverfahren für ein Medizinstudium mit dem Grundgesetz für teilweise unvereinbar erklärt. Vor allem die Wartezeit soll abgeschafft werden. "Das reine Absitzen wird es nicht mehr geben. Das ist ein ganz klarer Kritikpunkt des Bundesverfassungsgerichtes. Die haben uns die Auflage erteilt, Möglichkeiten zu finden, dass sich Bewerber noch weiter verbessern können im Laufe der Zeit, dass sich das in den Auswahlkriterien abbildet", erklärt Burkhard Danz, Geschäftsbereichsleiter für Studium und Lehre an der Charité.