Bild: Hanna Franzen/TT News Agency/AP/dpa

Di 02.10.2018 | 12:25 | WissensWerte

- Nobelpreis für Physik vergeben

Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht an den US-Wissenschaftler Arthur Ashkin, den französischen Forscher Gérard Mourou sowie ihre kanadische Kollegin Donna Strickland. Die Wissenschaftler werden für ihre bahnbrechenden Entwicklungen im Bereich der Laserphysik ausgezeichnet, wie die Königliche Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm mitteilte.



Erstmals seit über einem halben Jahrhundert erhält damit wieder eine Frau einen Nobelpreis für Physik. Strickland ist nach Marie Curie (1903) und Maria Goeppert-Mayer (1963) erst die dritte Frau, die diese Auszeichnung erhält. Ashkin wurde demnach die eine Hälfte des Preises zugesprochen, die andere Hälfte teilen sich Mourou und Strickland. Nach Angaben der Akademie ermöglichten die Entdeckungen der drei Forscher die Entwicklung neuartiger Präzisionsinstrumente in der Medizin und der Industrie.