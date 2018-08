imago/Christian Schroedter Bild: imago/Christian Schroedter

So 26.08.2018 | 09:44 | WissensWerte

- Sigmund Jähn: Ein Leben für die Raumfahrt

Vor genau 40 Jahren - am 26. August 1978 - startete er als erster Deutscher in den Weltraum: Sigmund Jähn. Gemeinsam mit Waleri Bykowski flog er in einer Sojus-Rakete im Rahmen des Interkosmos-Programms der Sowjetuion zur Raumstation Saljut. Doch erst einen Tag später war der Start Thema Nummer eins in allen DDR-Medien. Thomas Prinzler sprach mit dem mittlerweile 81-järigen Kosmonauten Sigmund Jähn in seinem Haus in Strausberg.