Di 21.08.2018 | 10:25 | WissensWerte

- Von Schrägstrichen und Sternchen: Gendern an der Uni

Derzeit stellen die Berliner Hochschulen Verzeichnisse über ihre Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2018/2019 online. Viele Texte sind im sogenannten Gender-Deutsch formuliert, das engagierte Befürworter und Gegner hat. Josefine Janert hat sich umgehört.

"Es geht da ja hier um Chancengleichheit, und wir sind schon als öffentliche Institution angehalten, diskriminierungsfrei zu kommunizieren und uns auch diskriminierungsfrei zu verhalten," sagt Professor Angela Ittel, Vizepräsidentin der Technischen Universität Berlin.

Gesprochen noch schwieriger

Einen Text zu gendern, das bedeutet, nicht nur die männliche Form zu nutzen. Statt von Studenten redet man also von Studierenden. Oder man benutzt mitten im Wort das Binnen-I, den Schrägstricht oder den Gender-Gap, einen Unterstrich. Weit verbreitet ist an der TU auch das Sternchen, also Student*innen. Gender-Gap und Sternchen sollen alle Geschlechter ansprechen, nicht nur Männer und Frauen. So zu schreiben, ist schon schwer. Noch komplizierter wird es im gesprochenen Deutsch.



Angela Ittel: "Das Typische ist, dass man vor der Endung *innen eine Pause macht, um das Sternchen darzustellen. Aber das dann merkt im Zweifelsfall auch niemand. Und: Es kann auch grammatikalisch nicht ganz durchgängig dargestellt werden. Im Genitiv geht's dann nicht mehr mit den Artikeln - außer man macht in den Artikeln noch die Sternchen."

Keine strenge Gender-Kontrolle für Vorlesungsverzeichnisse

Schon 1987 forderte ein Dienstblatt des Berliner Senats die sprachliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Kaum eine andere Institution in der Stadt kam dieser Forderung so begeistert nach wie die Berliner Hochschulen. 31 Jahre später gibt es immer noch keine Einheitlichkeit. So sollen etwa an der TU wissenschaftliche Arbeiten und Hausarbeiten von Studierenden geschlechtergerecht formuliert werden. Was die Vorlesungsverzeichnisse anbelangt, so kontrolliert die Uni nicht, ob derlei Regeln eingehalten werden. Die Freie Universität unterstützt das geschlechtergerechte Schreiben, macht Studierenden und Forschenden aber keine konkreten Vorgaben. Hingegen legte Paragraph 38 der Verfassung der Humboldt-Universität schon vor zehn Jahren fest, dass dort weibliche und männliche Form zu verwenden sind. Die Frauenbeauftragte Ursula Fuhrich-Grubert sagt dazu: "Es gibt ja bekanntlich Rechtsvorschriften und den Umgang mit den Rechtsvorschriften. Es ist aber nicht so, dass es eine Stelle an dieser Hochschule gibt, die das Vorlesungsverzeichnis durchsieht mit Blick auf geschlechtergerechte Sprache."

Vorwurf: kompliziert, weltfremd - und teuer

Hingegen müssen Studierende, die in Hausarbeiten das Gendern vergessen oder bewusst darauf verzichten, sowohl an der Technischen Uni als auch an der Humboldt-Uni mit Sanktionen rechnen. Ob sie für ihre Arbeit etwa weniger Punkte bekommen, hängt von ihrem Dozenten ab.Darüber ärgert sich Henrik Wärner, Student der Agrarwissenschaften: "Der Prof darf sich gerne mal melden! Das wird keinem Gericht standhalten, dass ich am Ende die Form nutze, die im Duden vorgegeben ist. (...) Das spricht gegen die Freiheit in Forschung und Lehre und ist eigentlich eine Bevormundung der Studenten. Der 25-Jährige ist Bundesvorsitzender des Rings Christlich-Demokratischer Studenten. Der RCDS hat deutschlandweit 8.000 Mitglieder und ist politisch konservativ. Das geschlechtergerechte Deutsch lehnt er als kompliziert und weltfremd ab. Henrik Wärner rechnet vor, wieviel die Umbenennung von Institutionen kostet: Eine halbe Million Euro schlugen zu Buche, als 2017 das Berliner Studentenwerk in studierendenWERK BERLIN umgetauft wurde. Geld, das nach Ansicht des RCDS besser in neue Wohnheimplätze für Studenten geflossen wäre. Henrik Wärner: "Das mit dem Lesefluss ist auch so eine Sache. Gerade für behinderte Menschen oder Legastheniker ist es ein Riesenaufwand und eine große Herausforderung, diese Texte zu verstehen oder vielleicht auch selbst zu verfassen."

Gegner und Befürworter bekriegen einander heftigst