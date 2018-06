Bild: imago/ZUMA Press

- Das war die Woche im Kosmodrom Baikonur

Am Mittwoch, 6. Juni 2018, startete die neue Crew für die Internationale Raumstation ISS vom Kosmodrom Baikonur. Und seit Freitag verstärken der Deutsche Alexander Gerst, die Amerikanerin Serena Auñón-Chancellor und Sojus-Commander Sergey Prokopyev die Besatzung der ISS. Eine Woche lang war Thomas Prinzler in Baikonur und Moskau unterwegs. Er verfolgte die Startvorbereitungen der Sojus-Rakete, die letzte Pressekonferenz der Crew und ihren Weg bis zum Einstieg in das Raumschiff.

Die Sojus fährt aus der Montagehalle | Bild: rbb/Thomas Prinzler

Gewaltig – die Boostertriebwerke der Sojus | Bild: rbb/Thomas Prinzler

Die Sojus auf dem Weg zur Startrampe ... | Bild: rbb/Thomas Prinzler

Endlich angekommen: Die Sojus an der Startrampe, von der schon Juri Gagarin ins All startete | Bild: rbb/Thomas Prinzler

Arbeiter beim Aufrichten der Sojus | Bild: rbb/Thomas Prinzler

Thomas Prinzler mit dem ersten deutschen Kosmonauten Siegmund Jähn vor der Sojus | Bild: rbb/Thomas Prinzler

Eine historische Sojus-Kapsel | Bild: rbb/Thomas Prinzler

Der Startknopf für den Flug von Juri Gagarin | Bild: rbb/Thomas Prinzler

Schlüssel zum Startknopf des Raumschiffs Wostok 1 für Juri Gagarin | Bild: rbb/Thomas Prinzler

Das Bett, in dem Juri Gagarin schlief | Bild: rbb/Thomas Prinzler

Thomas Prinzler im Cockpit der sowjetischen Raumfähre Buran, die längst Geschichte war, ehe richtig geflogen wurde | Bild: rb/Thomas Prinzler

Die Rakete wird mit Gebeten und Gesängen gesegnet ... | Bild: rbb/Thomas Prinzler

Für den Priester scheint das ein angenehmes Medienereignis zu sein | Bild: rbb/Thomas Prinzler

Morgens ging es vom Hotel ins Kosmodrom | Bild: rbb-Inforadio/Th. Prinzler © 2018

Das Team bei der offiziellen Verabschiedung kurz vor dem Start | Bild: rbb-Inforadio/Th. Prinzler © 2018

Viele ehemalige Kollegen wie Siegmund Jähn haben Gerst und die Crew verabschiedet – auch die erste Kosmonautin der Welt Walentina Tereschkowa | Bild: rbb-Inforadio/Th. Prinzler © 2018

Und ab geht es... mit einem Bilderbuchstart von der historischen Rampe, von der schon Juri Gagarin startete | Bild: rbb-Inforadio/Th. Prinzler © 2018

Perfekter konnte die Rakete nicht abheben | Bild: rbb-Inforadio/Th. Prinzler © 2018 Play Pause Fullscreen