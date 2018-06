Astro-Alex' zweiter Trip ins All

Zum zweiten Mal wird der deutsche Astronaut Alexander Gerst am Mittwoch ins All zur Internationalen Raumstation ISS aufbrechen. Sechs Monate wird er dort sein, die letzten drei sogar als Kommandant. Inforadio-Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler ist in Baikonur und begleitet die Vorbereitungen auf die Mission.