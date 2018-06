Inforadio/T. Prinzler Bild: Inforadio/T. Prinzler

So 03.06.2018 | 09:44 | WissensWerte

- Leben und arbeiten auf der Internationalen Raumstation

Am 6. Juni fliegt der Deutsche Alexander Gerst als Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation ESA zur Internationalen Raumstation ISS. In den sechs Monaten seines Aufenthaltes hat er ein umfangreiches wissenschaftliches Programm zu absolvieren. Und nach drei Monaten wird er als erster Deutscher Kommandant der ISS werden. Über seine Aufgaben dort und über das Leben an Bord sprechen Alexander Gerst, der ehemalige Astronaut und jetzige ESA-Direktor Thomas Reiter sowie ESA-Generaldirektor Johann-Dietrich Wörner mit Thomas Prinzler.