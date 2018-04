DLR Bild: DLR

Fr 06.04.2018 | 12:45 | WissensWerte

- Tomaten, Gurken und Radieschen am Südpol

Paul Zabel ist Mitarbeiter am Bremer DLR-Institut für Weltraumsysteme und betreibt das Projekt EDEN-ISS. Dabei geht es darum zu testen, ob und wie Gemüse unter Weltraumbedingungen angebaut werden kann. Seit Januar züchtet der Weltraumingenieur in seinem Gewächshaus an der deutschen Polarstation Neumayer III Tomaten, Gurken und Salat. Die ersten Früchte sind nun reif und können geerntet werden. Sabine Dahl wollte von Paul Zabel wissen, ob das Gemüse denn auch schmeckt.





3,6 Kilogramm Salat, 18 Gurken und 70 Radieschen - so viel frisches Gemüse hat Raumfahrtingenieur Paul Zabel vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) jetzt in der Antarktis geerntet.