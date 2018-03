TSB/Michael Scherer Bild: TSB/Michael Scherer

So 25.03.2018 | 09:44 | WissensWerte

- Soup & Science: "Orte der Zukunft"

In Berlin, Amsterdam oder auch Detroit sind sie zu finden - neue, offene Orte kreativer Wissensarbeit. Dort werden Arbeitsräume und technische Infrastrukturen zeitweise an Nutzer*innen vergeben. Was zeichnet Zukunftsorte wie Coworking Spaces oder FabLabs aus? Und welche Rolle spielen Technologieparks und innovative Hochschulen als Orte der Zukunft für die Stadt? Thomas Prinzler im Gespräch mit Prof. Dr. Suntje Schmidt, Juniorprofessorin für Wirtschaftsgeographie an der Humboldt Universität zu Berlin.