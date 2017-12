imago stock&people Bild: imago stock&people

Mi 06.12.2017

- Gefährlicher Schlankheitskult bei Teenagern

Schlank und schön ist gleich glücklich und erfolgreich - so lautet die einfache Gleichung, die bei vielen Teenagern Essstörungen bis hin zu krankhaftem Hungern auslöst. Ein Symposium will sich am Freitag mit den Folgen befassen: "Die Hungerkunst. Eine Krankheit zwischen Rausch und Abgrund". Eine der Teilnehmerinnen ist Prof. Beate Herpertz-Dahlmann, (Uni-Klinik Aachen). Sie erklärte im Inforadio die gefährlichen Auswirkungen des Hungerns bei Heranwachsenden.

Erste Anzeichen für krankhaften Hungerkult bei Teenagern ist manisches Kalorienzählen, permanentes Auf-die-Waage-steigen und dass die Jugendlichen "auch sonst an allem die Freude verliert". Hier müsse möglichst bald professionelle Hilfe gesucht werden. Auslöser kann bei vielen Menschen ein niedriges Selbstwertgefühl sein - "dann hilft natürlich eine gute Figur, die in westlichen Lädern viel wert ist, dieses Selbstwertgefühl zu verbessern. Das ist oft der Auslöser. (...) Daraus kann sich eine schwere Krankheit entwickeln, die die höchste Sterblichkeit von allen psychischen Erkrankungen überhaupt hat."

In der Therapie kommt es darauf an, die schweren körperlichen Folgen des krankhaften Hungerns zu beseitigen. Zum einen komme es darauf an, die "Umprogrammierung" des Gehirns auf Fasten zu beseitigen; zum anderen muss das Selbstwertgefühl der Jugendlichen gestärkt werden. Eine der körperlichen Schäden ist z.B. eine Instabilität der Knochen und als Folge eine Osteoporose. Auch werde die Entwicklung des Gehirns gehemmt, weil wichtige Nährstoffe nicht zugeführt werden.



Bei dem Symposium werden die körperlichen und seelichen Folgen von Magersucht behandelt. "Und wir wollen natürlich auch auf verschiedene therapeutische Möglichkeiten eingehen und erhoffen uns auch, dass die Politik auf dieses Krankheitsbild ein bisschen mehr aufmerksam wird."