Bild: TSB/M. Scherer

So 12.11.2017 | 09:22 | WissensWerte

- Mathe ist schön!

Mathematik ist allgegenwärtig: Ob im Navi oder Film, Computer sowieso, aber auch in der Musik, Medizin und in Mobilfunknetzen – sie alle kommen ohne sie nicht aus. Andererseits ist Mathe nicht unbedingt das Lieblingsfach an der Schule. Warum das so ist und was geändert werden muss - darüber diskutiert Thomas Prinzler mit Experten beim 91. Treffpunkt WissensWerte.