Mo 29.11.2021 | 06:35 | Wirtschaft aktuell

- Berlin, Hauptstadt der Obdachlosen

Mehrere Zehntausend Menschen leben in Berlin auf der Straße oder jedenfalls nicht in einer eigenen Wohnung. Bis 2030 soll dieser Zustand vollständig überwunden sein. Das hat der Senat in einem Masterplan so formuliert. Wie genau soll das gelingen? Von Anja Dobrodinsky