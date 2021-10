picture alliance / ZUMAPRESS.com Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Fr 22.10.2021 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Möglichkeiten zur Geldanlage: Die Cryptowährung Bitcoin

Was tun mit dem mühsam Ersparten? Einige Anleger setzen auf die Digitalwährung Bitcoin. Doch was hat es damit auf sich? Wieso ist die Währung so spannend und wo liegt der Haken bei dieser Wette? Von Victor Gojdka