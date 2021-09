IMAGO / epd Bild: IMAGO / epd

Di 14.09.2021 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Berlin steuert Unterkünfte für Wohnungslose jetzt zentral

Wer in Berlin seine Wohnung verliert, soll in Zukunft auf ein zentral gesteuertes Netzwerk von Unterkünften zurückgreifen können. Der Senat hat dazu ein Portal eingerichtet, in das alle Unterbringungsplätze der Stadt eingetragen werden sollen. Von Anja Dobrodinsky