Mo 30.08.2021 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Heißer Herbst: Spannungen bei Tarifrunden

Zähe Tarifrunden bei der Bahn, am Bau, bei den privaten Banken und bald auch im öffentlichen Dienst - die Arbeitskämpfe in Unternehmen und im öffentlichen Dienst häufen sich. Die Spannungen in Tarifverhandlungen sind in diesem Jahr gewachsen. Von Johannes Frewel