Fr 20.08.2021 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Neue Mobilität: Fahrrad- und klimafreundliches Kopenhagen

Der Fahrradverkehr in Berlin hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Doch die Stadt ist noch weit von der Fahrradfreundlichkeit entfernt. In Kopenhagen ist man da schon weiter, denn die Stadt will zügig klimaneutral werden. Von Sofie Donges