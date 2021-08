- Neue Mobilität: Stadtforscher fordern weniger Platz für Autos

Wie wollen wir in Zukunft leben in der Stadt? Wem gehört die Straße? Flaneuren zu Fuß, Radfahrern mit ihrer CO2-freien Mobilität oder den Autofahrern? In der Bergmannstraße in Berlin-Kreuzberg gibt es dazu ein Experiment, mit dem Anwohner und Ladenbesitzer hadern. Von Michael Castritius