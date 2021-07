dpa Bild: dpa

Do 01.07.2021 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Der Autoindustrie fehlen Chips

Winzige Bauteile, riesige Wirkung: Ein Mangel an Chips belastet verschiedene Branchen massiv. In der Fahrzeugindustrie stehen teilweise die Produktionsbänder still, die Jahresprognosen für den europäischen Automarkt sind gefährdet. Von Karsten Zummack