Wie steht es um Innovationen in Berlin und Brandenburg?

Berlin und Brandenburg wollen in Wirtschaft und Wissenschaft so zusammenarbeiten, dass es die Hauptstadtregion voranbringt. Vor zehn Jahren wurde dazu die erste länderübergreifende Innovationsstrategie ins Leben gerufen. Was sich seither getan hat, darüber sprechen wir mit Christian Gaebler, Chef der Senatskanzlei Berlin.