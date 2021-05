IMAGO / Sven Simon Bild: IMAGO / Sven Simon

- Abseits der Impfstoffe - wie läuft es in der Pharmabranche?

Pharmakonzerne stehen in der Coronakrise im Fokus der Öffentlichkeit. Der Run auf die Impfstoffe spült eine Menge Geld in die Kassen einzelner Hersteller und Zulieferer. Doch nicht alle in der Pharmabranche können vom Geschäft mit den Impfungen profitieren. Von Constantin Röse